C' è ' La domenica pontesana' | le bancarelle del mercato cambiano la viabilità

La frazione di Pontelagoscuro a Ferrara si prepara di nuovo per ‘La domenica pontesana’. Domenica mattina, dalle 8, le bancarelle riempiranno piazza Bruno Buozzi e viale Savonuzzi, trasformando il quartiere. La fiera di paese, che si tiene ormai da anni, porta con sé anche modifiche alla viabilità: le strade si riempiono di bancarelle e di persone, mentre le auto devono trovare altri percorsi. I residenti e i visitatori si muoveranno tra le bancarelle, tra prodotti locali e artigian

'La domenica pontesana' è la tradizionale fiera di paese che anima la frazione di Pontelagoscuro, a Ferrara, e che torna domenica 8 dalle 8 in piazza Bruno Buozzi e viale Savonuzzi. La manifestazione prevede il mercatino del riuso (dalle 8) e poi (dalle 8.30) il mercato contadino e gazebo di.

