Le auto classiche di lusso sfilano a Roma

A Roma si tiene fino al 19 aprile la prima edizione dell'Anantara Concorso Roma, un evento dedicato alle auto di lusso classiche. La manifestazione si svolge nella Città Eterna e si concentra sulla storia, l'eleganza e il design delle automobili italiane, attirando appassionati e collezionisti da diversi paesi. Sono esposte vetture di varie epoche, tutte appartenenti a marchi italiani di prestigio.

La Città eterna riaccende la sua storica passione per le quattro ruote: un legame antico che affonda le radici negli anni gloriosi della Mille Miglia e del Gran Premio di Roma, palcoscenico della prima indimenticabile vittoria della Ferrari nel 1947. Dal 16 al 19 aprile 2026, la Capitale ospita la prima edizione dell'Anantara Concorso Roma, un evento super esclusivo dedicato interamente a celebrare il lusso, il design e la storia dell'automobile italiana. Organizzata da Anantara Hotels & Resorts, la kermesse porta all'ombra del Colosseo 70 vetture rarissime provenienti dalle più prestigiose collezioni private di tutto il...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le auto classiche di lusso sfilano a Roma Notizie correlate Motori. Le auto storiche sfilano in AppenninoL’Appennino modenese sarà il teatro sabato della nona edizione del ’Wolf Pass’, l’evento inserito nel format nazionale ’Ruote nella Storia’, promosso... Roma: rubavano auto di lusso, arrestati due uominiDue uomini sono stati arrestati nei giorni scorsi per aver rubato auto di lusso, grazie a un’attività d’indagine condotta dagli agenti della Squadra... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma Capitale anche dell’auto d’epoca. Al via il Concorso d'eleganza Anantara; Chevron in rotta su Roma; Millennium Expo 2026: a Roma il grande evento di auto moto e ricambi d’epoca; Al Mugello la prima prova del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche. Anantara Concorso Roma, le classiche più belle del mondo sfilano nella Città EternaDal 16 al 19 aprile Roma celebra il lusso e il design automobilistico Made in Italy: ammesse a partecipare al concorso d'eleganza fra le meraviglie della Capitale solo vetture italiane ... corriere.it A Roma torna Dolce Vita: le 70 auto storiche più belle d’Italia in mostraL'Anantara Concorso Roma, il 18 e 19 aprile 2026, esporrà 70 auto storiche italiane a Roma L'evento focalizzato sul lifestyle rievocherà la Dolce Vita con vetture iconiche e esperienze di lusso ... milanofinanza.it Dramma a Roma: 23enne di origini Siciliane trovata senza vita nell’androne di un palazzo facebook 17/4/26.Si sta svolgendo a Sacrofano (Roma) il 45° Convegno delle Caritas italiane su“ANNUNCIARE IL VANGELO E PROMUOVERE L'UMANO.Imparate a fare il bene, cercate la giustizia(Is 1,17)”. Presenti per Chioggia il direttore d.Yacopo e il referente Ser x.com