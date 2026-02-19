Siracusa Calcio doppia penalizzazione in vista? A rischio stagione e contestazione dei tifosi per i mancati pagamenti
Il Siracusa Calcio potrebbe ricevere una doppia penalizzazione a causa dei mancati pagamenti ai giocatori, un fatto che mette a rischio la stagione. La società è sotto pressione anche dai tifosi, che protestano chiedendo spiegazioni e minacciano di boicottare le prossime partite. La situazione economica difficile ha portato a ritardi nei salari e alimenta l’incertezza sul futuro del club. La dirigenza sta cercando di trovare una soluzione, ma i problemi restano aperti. La prossima settimana sarà decisiva per chiarire le sorti del team.
Siracusa Calcio, la crisi brucia: a rischio una doppia penalizzazione e la contestazione della piazza. Il Siracusa Calcio è al centro di una tempesta che potrebbe compromettere la sua stagione in Serie C. A pochi giorni dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale (TFN) prevista per il 26 febbraio, il club rischia una doppia penalizzazione a causa di irregolarità nei pagamenti di contributi e stipendi, scatenando la rabbia dei tifosi e mettendo a dura prova la tenuta della società. L’euforia svanita e le prime crepe. La promozione in Serie C aveva riacceso i riflettori sul calcio siracusano, generando un’ondata di entusiasmo tra i tifosi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Serie C, altro rischio penalizzazione! Nel girone C situazione sempre più delicata per il Siracusa: tra stipendi non pagati e presidente irreperibile, il rischio è un -4 in classificaLa situazione del Siracusa nel girone C della Serie C si fa sempre più critica, con stipendi non pagati e il presidente irreperibile.
