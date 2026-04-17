L' azzardo in Sicilia è diventato un gioco da ragazzi | così più di un minorenne su due sfugge ai controlli e si indebita

In Sicilia, il fenomeno dell’azzardo tra i minorenni è diffuso, con oltre la metà di loro che riesce a sfuggire ai controlli e a contrarre debiti. Nonostante le normative che vietano l’accesso ai giochi d’azzardo ai minori, molti riescono comunque a partecipare, evidenziando una situazione di vulnerabilità e un problema di applicazione delle regole. La questione riguarda sia il livello di vigilanza che le modalità di accesso ai giochi d’azzardo.

L'azzardo in Sicilia è un gioco da ragazzi. Un campo minato a cui (purtroppo) accedono tutti, anche i minorenni, nonostante i divieti. C'era un tempo in cui un gruzzoletto di gettoni si esauriva davanti a una slot machine a due passi da casa. Adesso l'azzardo di un adolescente si consuma dietro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Gallarate, bisca clandestina nel mirino: allarme gioco d’azzardo tra i giovani e controlli più severi.Una bisca clandestina frequentata da giovani è stata scoperta dalle forze dell'ordine a Gallarate, in provincia di Varese. Nascondere un tatuaggio? Così è un gioco da ragazziPrima del famosissimo video su YouTube per la campagna di Vichy Dermablend con Zombie Boy non avevo idea di come coprire un tatuaggio. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: L'azzardo in Sicilia è diventato un gioco da ragazzi: così più di un minorenne su due sfugge ai controlli e si indebita; Europa Verde impugna il piano rifiuti della Regione: Dati incerti e termovalorizzatori sovradimensionati, fondi a rischio; L'enoturismo in Sicilia: leva strategica per la crescita delle aziende e del territorio; Il guardiano di internet: come funzionerà l'app europea per certificare l'età. L'azzardo in Sicilia è diventato un gioco da ragazzi: così più di un minorenne su due sfugge ai controlli e si indebitaUn report mette in luce un'amara verità: cresce il numero di adolescenti che tentano la fortuna scommettendo denaro online. L'Isola è maglia nera. Il fenomeno delle loot box e tecnologia Vpn con la qu ... agrigentonotizie.it Viaggiando in Asia. . Ho brutte intenzioni Tra qualche giorno arriveremo a #Roma per proseguire dopo qualche giorno in #Sicilia e #Sardegna Ecco come ci siamo organizzati #italia #thailandia - facebook.com facebook Morti sul lavoro in Sicilia. Non è più accettabile! Serve più controllo. Serve più prevenzione. Serve più formazione. x.com