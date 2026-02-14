Gallarate bisca clandestina nel mirino | allarme gioco d’azzardo tra i giovani e controlli più severi

A Gallarate, le forze dell’ordine hanno scoperto una bisca clandestina frequentata da giovani, motivo per cui si intensificano i controlli contro il gioco d’azzardo illecito. La presenza di ragazzi coinvolti ha spinto le autorità a rafforzare i controlli nelle zone più a rischio, cercando di arginare il problema.

Gallarate, una bisca clandestina nel mirino: allarme tra i genitori e corsa agli interventi. Una bisca clandestina frequentata da giovani è stata scoperta dalle forze dell'ordine a Gallarate, in provincia di Varese. L'irruzione ha interrotto partite di poker con puntate in denaro, sollevando preoccupazioni sulla diffusione del gioco d'azzardo tra i minori e sulla necessità di un controllo più efficace dei locali.

Gallarate (Varese), 13 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza ha scoperto una bisca clandestina di poker nascosta nella sede di un’associazione sportiva, motivata da segnalazioni di attività sospette e denunce di giochi d’azzardo non autorizzati.

Un crescente interesse per i videogiochi tra i giovani italiani ha sollevato preoccupazioni riguardo all'azzardo online e ai rischi di dipendenza.

