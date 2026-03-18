Prima di vedere il video di Vichy Dermablend con Zombie Boy su YouTube, non sapevo come si coprisse un tatuaggio. La clip mostra un metodo semplice e pratico per nascondere i disegni sulla pelle, rendendo più facile affrontare situazioni in cui si desidera nascondere un tatuaggio. La dimostrazione è diretta e senza troppi fronzoli, offrendo istruzioni chiare e pratiche.

Prima del famosissimo video su YouTube per la campagna di Vichy Dermablend con Zombie Boy non avevo idea di come coprire un tatuaggio. Peccato, perché quel prodotto mi sarebbe stato utile qualche mese prima, quando, nel gennaio 2013, io e mia sorella siamo andate in un onsen a Tokyo. Purtroppo le regole sui tatuaggi in Giappone all’epoca erano piuttosto rigide, anche perché associati alla Yakuza e, di conseguenza, non accettati nei luoghi frequentati da persone per bene. Sia chiaro, siamo entrate lo stesso, abbiamo fatto massaggi e altri trattamenti, perché avvolte nello yukata, ma non ci siamo potute immergere nelle vasche dove, obbligatoriamente, bisogna essere nudi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nascondere un tatuaggio? Così è un gioco da ragazzi

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