Picinisco 40 aziende da tutta Italia al concorso caseario nazionale Pascolo e Alpeggio Italiano

A Picinisco si è svolta la terza edizione del concorso caseario nazionale “Pascolo e Alpeggio Italiano”, a cui hanno partecipato 40 aziende provenienti da tutta Italia. La competizione si è concentrata sui formaggi da pascolo a latte crudo, coinvolgendo produttori di diverse regioni che hanno presentato i loro prodotti per la valutazione. La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanti delle aziende e organizzatori.

Ben 40 aziende hanno partecipato quest'anno alla terza edizione del concorso caseario nazionale "Pascolo e Alpeggio Italiano", dedicato ai formaggi da pascolo a latte crudo. Un evento ormai consolidato, che richiama le migliori aziende agricole casearie produttrici di formaggi a latte crudo, vanto della filiera d'eccellenza gastronomica italiana, patrimonio UNESCO. Le circa 40 aziende provenienti da tutta Italia hanno dimostrato un altissimo livello qualitativo e produttivo dei formaggi. Le tre giurie, riunite presso la Tenuta del Savonisco, composte da maestri assaggiatori O.