manna studia il bomber del futuro esordio di pereyra nella primavera

Milton Pereyra ha fatto il suo debutto con la squadra Primavera del Napoli, iniziando così la sua esperienza nel settore giovanile del club. La sua prima presenza è stata ufficializzata in una delle partite recenti, segnando l’ingresso del giocatore nel settore giovanile. Manna, responsabile del settore giovanile, sta analizzando il profilo del giovane attaccante, considerato un potenziale futuro per la prima squadra.

Milton Pereyra ha iniziato la sua avventura con la Primavera del Napoli. L'esordio contro il Torino, al "Piccolo" di Cercola, non ha regalato sorrisi – quarta sconfitta consecutiva per gli azzurrini – ma ha acceso i riflettori su uno dei profili più interessanti arrivati nel mercato invernale. A invitare alla calma è stato subito Dario Rocco, tecnico della Primavera: «Stiamo calmi, è un ragazzino del 2008 che ha ancora davanti tanto tempo. Leggo di grande colpo, di Boca Juniors, ma non dimentichiamo che è un ragazzo come gli altri».

