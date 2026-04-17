Secondo le ultime statistiche di Eurostat, nel 2025 l’Italia si colloca all’ultimo posto tra i paesi dell’Unione Europea per il tasso di occupazione. I dati evidenziano una posizione critica del nostro paese rispetto ad altri stati membri, senza ulteriori analisi o interpretazioni. La pubblicazione si basa su dati ufficiali relativi al mercato del lavoro e mostra chiaramente la posizione dell’Italia rispetto alla media europea.

L’Italia è ultima in Ue per tasso di occupazione nel 2025. Questo quanto emerge dalle nuove statistiche dell’Eurostat diffonde le statistiche sul mercato del lavoro. Nel 2025 il 76,1% (197,7 milioni di persone) della popolazione Ue di età compresa tra i 20 e i 64 anni era occupato, la percentuale più alta registrata dall’inizio della serie storica nel 2009. Il tasso di occupazione è aumentato di 0,3 punti percentuali rispetto al 2024 e di 0,8 punti rispetto al 2023. Tra i Paesi dell’Ue, i tassi di occupazione più elevati sono stati registrati a Malta (83,6%), nei Paesi Bassi (83,4%) e nella Repubblica Ceca (82,9%). I tassi più bassi sono stati registrati in Italia (67,6%), Romania (69%) e Grecia (71%).🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lavoro, Italia ultima in Ue per occupazione nel 2025

Notizie correlate

Eurostat, in Italia l'occupazione sale al 62,5% ma è l'ultima in UeIn Italia il tasso di occupazione nel 2025 è salita nella fascia tra i 15 e i 64 anni di 0,3 punti toccando il 62,5% ma il nostro Paese resta ultimo...

Rapporto 2025 “Famiglia e Lavoro” di Sviluppo Lavoro Italia: cresce l'occupazione nei nuclei familiariPer Paola Nicastro Presidente e AD di Sviluppo Lavoro Italia: “L'istruzione è un elemento chiave per aumentare le possibilità di un inserimento...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Perché nessuno investe in Italia anche se il lavoro costa poco; Nuovo jobday per chi cerca lavoro in Brianza: come iscriversi; L’Italia è il Paese che crescerà meno nel 2026 tra quelli del G20: i dati dell’Ocse; Lavorare in Toscana: ecco le migliori aziende e perché piacciono ai dipendenti.

Eurostat, in Italia l'occupazione sale al 62,5% ma è l'ultima in UeIn Italia il tasso di occupazione nel 2025 è salita nella fascia tra i 15 e i 64 anni di 0,3 punti toccando il 62,5% ma il nostro Paese resta ultimo in Europa soprattutto per la scarsa partecipazione ... ansa.it

Gli incredibili numeri sul lavoro in Italia dicono qualcosa anche sul pilContinua la crescita dell'occupazione: +84 mila ad aprile. Negli ultimi dodici mesi 516 mila occupati in più. Un mercato del lavoro così forte, anche nel secondo trimestre 2024, può indicare un'econom ... ilfoglio.it

AGGIORNAMENTO L'Arpa Abruzzo al lavoro sulla potabilità dell'acqua: "Nel pomeriggio i risultati delle nuove analisi" I dettagli: https://cityne.ws/RfTnf facebook

@Confcommercio @confcommPRO Da oggi conciliare #lavoro e #famiglia non è più un sogno: è una prassi! Pubblicata la #PdR192 dedicata al #Sistemadigestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Scaricala liberamente qui tinyurl.com/mttmjyzy x.com