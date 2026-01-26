Rapporto 2025 Famiglia e Lavoro di Sviluppo Lavoro Italia | cresce l' occupazione nei nuclei familiari

Il Rapporto 2025 “Famiglia e Lavoro” di Sviluppo Lavoro Italia analizza l’andamento dell’occupazione all’interno dei nuclei familiari, evidenziando una crescita significativa. Questa pubblicazione, alla sua undicesima edizione, è realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma Statistico Nazionale del SISTAN, offrendo un quadro aggiornato e dettagliato sulla situazione occupazionale delle famiglie italiane.

Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato il Rapporto 2025 "Famiglia e Lavoro", realizzato nell'ambito del Programma Statistico Nazionale del SISTAN e giunto all'undicesima edizione. Il Rapporto analizza il legame tra struttura familiare e partecipazione al mercato del lavoro, offrendo una lettura integrata delle dinamiche occupazionali e mettendo in evidenza fattori di forza e criticità che incidono sull'inclusione lavorativa, in particolare di giovani e donne. Ripresa occupazionale e maggiore stabilità dei nuclei Nel periodo 2021-2024 si consolida la ripresa occupazionale, con effetti positivi sulla condizione delle famiglie.

Lavoro: nel terzo trimestre 2025 l’occupazione rallenta e cresce l’inattivitàNel terzo trimestre del 2025, il mercato del lavoro mostra segnali di rallentamento con una diminuzione dell’occupazione a termine e un aumento dell’inattività.

Lavoro, il paradosso dei numeri: cresce l’occupazione femminile ma le donne restano confinate nei salari più bassiL’Italia registra un aumento dell’occupazione femminile, simbolo di progresso.

