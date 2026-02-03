Bientina lavori sull’acquedotto | nuove condotte per il centro storico

Bientina (PI), 3 febbraio 2026 – Nuove condotte, maggiore affidabilità e minore spreco d'acqua: sono questi gli obiettivi dei lavori di rinnovamento dell'acquedotto in corso nel centro storico di Bientina. Avviati tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, alcuni completati, altri in partenza, tali interventi rientrano in un più ampio percorso di ammodernamento delle infrastrutture idriche da parte di Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, pensato per rispondere alle esigenze di oggi e di domani. È in questo contesto che si inseriscono le attività programmate nella giornata di mercoledì 4 febbraio, quando - per consentire il collegamento alla rete idrica delle nuove infrastrutture già realizzate - sarà necessario sospendere l'erogazione idrica dalle 14 fino alla mezzanotte, in gran parte del capoluogo di Bientina e a Guerrazzi nel comune di Vicopisano.

