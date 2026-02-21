Santuario Conteso | Visita del Ministro Templari Oggi sotto accusa

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato il Santuario della Madonna dei Colli a Soliera il 16 febbraio 2026, suscitando molte polemiche. La visita ha acceso il dibattito sulla gestione del sito, affidata all’associazione Templari Oggi, ora sotto accusa. Durante l’incontro, i partecipanti hanno discusso del ruolo storico e delle controversie che coinvolgono l’associazione. La visita ha attirato l’attenzione di molti cittadini e media locali.

Soliera e il Santuario Conteso: La Visita del Ministro e le Reazioni di Templari Oggi. La visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli al Santuario della Madonna dei Colli di Soliera, avvenuta il 16 febbraio 2026, ha acceso un dibattito acceso sulle finalità e l’operato dell’associazione Templari Oggi, coinvolta nella gestione del sito. L’iniziativa, promossa dall’onorevole Alessandro Amorese, ha rapidamente generato una serie di reazioni che hanno portato l’associazione a replicare pubblicamente alle critiche sollevate su media e social network. Al centro della questione, l’assegnazione del santuario all’associazione nel maggio 2025 e le accuse di strumentalizzazione e di una rappresentazione distorta dei suoi valori.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Corso Unibo negato all’Esercito, oggi arriva il ministro Bernini in visita all’Accademia militare Imprevisto nel sotto strada, sospesi temporaneamente i lavori in via del SantuarioLa strada in via del Santuario a Siracusa resta chiusa temporaneamente dopo un imprevisto nel sotto strada. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Arcivescovo di Sydney presiede la messa al Santuario di Pompei; Papa Leone XIV a Pompei: l’annuncio dell’arcivescovo Caputo. Genazzano, il santuario Madre del Buon Consiglio accoglie (ancora una volta) Papa Leone. Dove si trova, la storia e il legame con il PonteficeVisita a sorpresa di Papa Leone XIV al santuario Madre del Buon Consiglio di Genazzano, ai castelli romani. Non è la prima volta che Prevost si reca al santuario dei Castelli Romani. Secondo quanto si ... ilmessaggero.it Leone XIV: visita a sorpresa al santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano. Fusci (sacrista), trasmette la gioia del VangeloÈ stata una grande sorpresa vederlo arrivare qui nel santuario. Non era la prima volta a Genazzano. Era già venuto quando fu eletto Generale degli Agostiniani, visita ripetuta una volta diventato ... agensir.it Gli Dei ritornano e a volte fanno anche le presentazioni! Oggi abbiamo scelto di approfondire uno dei pochi reperti in mostra realizzato in pietra: un blocco in travertino, risalente alla fase più antica del santuario, riutilizzato, secoli dopo, per nuove struttur - facebook.com facebook