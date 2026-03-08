Messa in sicurezza del canale di Calena a Peschici | lavori al via

L’amministrazione comunale di Peschici ha dato il via ai lavori di messa in sicurezza del Canale di Calena. L’intervento riguarda la sistemazione e il rafforzamento della struttura per prevenire eventuali rischi idrogeologici. L’obiettivo è proteggere l’area e garantire la stabilità del territorio durante eventuali eventi atmosferici intensi. I lavori sono stati ufficialmente avviati e stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito.

Intervento possibile grazie al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e per la montagna Il progetto è il risultato di una programmazione partita nel luglio del 2024, quando il Comune avanzò la richiesta di finanziamento alla Regione. Così il primo cittadino Luigi D'Arenzo: "Interventi come questo dimostrano quanto sia importante programmare e prevenire. Continueremo su questa strada per garantire una migliore qualità della vita e più sicurezza per il futuro della nostra comunità."