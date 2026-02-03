Università formato extra large | Due corsi di laurea in più e docenti da Siena per il Polo

Arezzo si conferma sempre più una città universitaria. L’università di Siena amplia la sua presenza con due nuovi corsi di laurea e l’arrivo di docenti provenienti da Siena. Il Rettore Di Pietra sottolinea come questa crescita rafforzi il legame tra i due atenei e offra nuove opportunità agli studenti di Arezzo.

di Angela Baldi "Arezzo è senza dubbio una città universitaria e l’università di Siena è sempre più presente ad Arezzo", parola del Rettore Di Pietra. D’altronde sono 3mila gli studenti tra Arezzo e provincia che frequentano i corsi aretini, grazie ad un’offerta formativa che ogni anno si amplia. L’ Università di Siena è presente ad Arezzo con corsi di laurea, triennali, magistrali e una laurea magistrale a ciclo unico e con vari corsi per la formazione degli insegnanti. Oltre alle aule, ai laboratori e agli studi dei docenti, il campus del Pionta ospita la biblioteca e il CampusLab, oltre 400 metri quadrati di spazi laboratoriali per esperienze di apprendimento partecipato e integrato con il mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Da ottobre il Politecnico di Milano non collaborerà più ai percorsi di studi in città.

