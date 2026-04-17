Lavezzi ha condiviso il suo passato, parlando delle difficoltà legate alla depressione che ha affrontato nel corso degli anni. Ha descritto le sue esperienze di sofferenza psicologica e ha ricordato con affetto il legame con Napoli, città in cui ha trascorso un periodo importante della sua carriera. Le sue parole hanno messo in luce un lato più intimo e personale della sua vita, spesso nascosto al pubblico.

Lavezzi ha aperto il proprio cuore sulle ferite psicologiche che hanno segnato la sua vita, rivelando un passato di sofferenza profonda e il legame indissolubile con la città di Napoli. L’ex calciatore ha descritto un periodo di buio totale caratterizzato da crisi d’ansia e depressione, momenti in cui l’oscurità lo portava a infliggere dolore a se stesso e alle persone che gli stavano accanto. Il percorso di guarigione è stato possibile grazie all’intervento di specialisti in una clinica e al supporto costante della moglie e della propria famiglia. L’attaccante ha spiegato che la perdita della lucidità mentale e l’invasione di pensieri negativi lo avevano portato a toccare il fondo, rendendolo incapace di riconoscere la propria immagine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavezzi: il buio della depressione e il legame eterno con Napoli

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