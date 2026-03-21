Durante un'intervista a Ciao Maschio, Andreas Müller ha parlato del suo momento più difficile, descrivendo un periodo in cui una depressione improvvisa lo ha colpito, facendolo sentire senza energie e senza il supporto di maschere che di solito indossava. Ha spiegato come questo momento abbia fatto crollare il suo mondo e le sue certezze.

Ospite da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, Andreas Müller ha raccontato il suo periodo più buio, quando una sorta di depressione lo ha colpito, lasciandolo senza forze. Ha parlato di maschere, quelle che spesso si indossano al mattino per affrontare la quotidianità senza mostrare le proprie fragilità e debolzze. Prima o poi, però, quel castello di maschere ben imbastito è quasi sempre destinato a crollare. Andreas Müller a Ciao Maschio: il periodo buio. Nella puntata di sabato 21 marzo di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, Andreas Müller ha parlato con estrema sincerità del periodo buio, di una crisi personale profonda che lo ha colpito e che lo ha portato a soffrire di una “sorta di depressione”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andreas Müller, il periodo buio della depressione: “Crollato il castello di maschere”

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