L' autotrasporto va verso il blocco dei servizi

L'intera categoria dell'autotrasporto si prepara a bloccare i servizi di trasporto su strada. La decisione arriva dopo alcune controversie e richieste rimaste senza risposta, portando i rappresentanti del settore a manifestare la volontà di interrompere le attività. La mobilitazione potrebbe avere ripercussioni significative sulla distribuzione di merci e sulla circolazione stradale nelle prossime ore.

L'intera categoria dell' autotrasporto è pronta a proclamare il blocco dei servizi di trasporto su strada. E' quanto trapela dalla riunione del Comitato esecutivo di Unatras, (Unione Nazionale Associazioni Autotrasporto Merci), in corso in queste ore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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