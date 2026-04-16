Settore dell' autotrasporto in ginocchio carburante a oltre 2 euro al litro | Si va verso il fermo situazione inevitabile

Il settore dell’autotrasporto si trova in gravi difficoltà perché il costo del carburante ha superato i 2 euro al litro, rendendo insostenibili molte operazioni. La crescita dei prezzi ha portato a una situazione in cui, presto, potrebbero verificarsi blocchi delle attività. Le aziende del settore stanno affrontando enormi sfide per mantenere in piedi le proprie operazioni quotidiane.