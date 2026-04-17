Un’autopsia ha rivelato che la causa della morte di un uomo avvenuta a Massa è stata una vasta emorragia cerebrale causata da colpi ricevuti alla testa. I risultati preliminari indicano traumi gravi che hanno portato al sanguinamento interno. La ricostruzione dei minuti precedenti alla morte si basa anche su testimonianze e analisi mediche, ma non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli.

Massa, 17 aprile 2026 – Una vasta emorragia cerebrale a causa dei colpi ricevuti. Uno dei primi importanti responsi che fornisce l’autopsia su Giacomo Bongiorni riguarda appunto i gravi traumi riportati alla testa. Su questo e su altri aspetti lavora il medico legale incaricato dell’esame, Francesco Ventura. Esame che si è svolto a Genova. Dopo l’autopsia, il corpo è stato restituito alla famiglia. Che ora si prepara al funerale del 47enne ucciso durante uno scontro fisico con un gruppo di giovani che lui insieme al cognato aveva rimproverato per una o più bottiglie che erano finite a terra durante una serata in piazza, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’autopsia su Bongiorni: “Vasta emorragia a causa dei colpi”. Massa, gli ultimi minuti di vita dell’uomo

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