L’Automobile Club Arezzo celebra i Pionieri al volante del 2026 |

L'Automobile Club Arezzo ha organizzato una cerimonia per premiare gli automobilisti locali che, nel 2026, hanno mantenuto una guida corretta e rispettosa del Codice della Strada per più di 60 anni. L'evento si è svolto ad Arezzo il 10 marzo e ha coinvolto diversi conducenti che si sono distinti per la loro lunga esperienza alla guida. La manifestazione rappresenta un riconoscimento alle buone pratiche di guida nel tempo.

Arezzo, 10 marzo 2026 – L'Automobile Club Arezzo ha celebrato anche quest'anno gli automobilisti aretini che hanno dimostrato una guida esemplare per oltre 60 anni, nel pieno rispetto del Codice della Strada. Per l'edizione 2026, il riconoscimento di "Pioniere al Volante" è stato conferito a ben quattro automobilisti:? Elio Brandi, con il primato di 76 anni di patente,? Palmerino Carletti, con 73 anni di patente, si posiziona al secondo posto.? Emilio Landini e Giovanni della Bordella, entrambi con 72 anni di patente, completano il podio. La manifestazione, tenutasi presso l'hotel Minerva, è stata aperta da un importante momento di riflessione sulla mobilità del futuro.