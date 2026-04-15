Il 17 aprile, presso la sede di Aci Arezzo, si terrà un evento alle ore 10 che introduce il nuovo libro di Minocchi intitolato

Arezzo, 15 aprile 2026 – Il 17 aprile, presso la Sede di Aci Arezzo, in viale Luca Signorelli 24A ad Arezzo, alle ore 10.30, si svolgerà la presentazione del libro di Valentino Minocchi intitolato "Storie d'arte aretina: dalla galleria l'incontro al premio Arezzo nel novecento". Prenderanno parte il Presidente Aci Arezzo Bernardo Mennini, il Direttore Aci Arezzo Silvia Capacci, l'autore del libro Valentino Minocchi e l'Assessore allo Sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi. Le sarei sinceramente grato se volesse far intervenire la sua testata al nostro appuntamento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Storie d'arte aretina: dalla galleria l'incontro al premio Arezzo nel novecento", il libro di Minocchi

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