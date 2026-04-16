La puntata di Affari Tuoi del 16 aprile si è aperta in anticipo rispetto al solito, complice lo sciopero dei giornalisti che ha accorciato il TG1. Un inizio un po’ fuori copione, quasi come se la serata avesse fretta di raccontare la sua storia. Al centro della scena, l’effervescente Laura, affiancata dal marito Enzo. Fin dai primi istanti, i due hanno trasmesso qualcosa di raro e autentico: complicità, sguardi che si cercano senza bisogno di parole, un’intesa che ha conquistato il pubblico e anche Stefano De Martino. Non erano lì solo per giocare, ma per vivere insieme ogni battito di quella partita, che si è trasformata presto in un vero viaggio sulle montagne russe delle emozioni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi è iniziato prima: Laura ed Enzo tornano a casa con 47.500 euro

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