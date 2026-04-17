Latte Art al Training Center Kimbo le selezioni italiane 2026 | talento e creatività in gara

Al Training Center Kimbo di Melito si sono svolte le selezioni italiane per le qualificazioni del 2026 della competizione internazionale di Latte Art. La competizione è organizzata secondo il sistema di valutazione ufficiale e vede in gara baristi provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione si è concentrata sulla dimostrazione di abilità tecniche e creatività nella decorazione del caffè.

La prestigiosa competizione Latte Art Grading System fa tappa, per le selezioni italiane 2026, al Training Center Kimbo di Melito. Baristi e bariste provenienti da tutta Italia si contendono il titolo, mettendo in mostra professionalità, passione e creatività attraverso le decorazioni sui cappuccini. Un appuntamento che è sì competizione, ma soprattutto occasione di crescita per i tanti professionisti del settore, che ogni anno partecipano con rinnovato entusiasmo. Il Training Center Kimbo di Melito si conferma punto di riferimento per la cultura e la formazione nel mondo del caffè, luogo d’eccellenza per gli addetti ai lavori. Un polo capace di formare figure professionali di alto livello a trecentosessanta gradi.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Latte Art, al Training Center Kimbo le selezioni italiane 2026: talento e creatività in gara Latte Art, al Training Center Kimbo le selezioni italiane 2026: talento e creatività in gara Notizie correlate Comunicato Stampa: Il Kimbo Training Center diventa il primo e unico LAGS Certification Point del Sud ItaliaIl LAGS sta per “Latte Art Grading System” ed è un sistema strutturato a livello mondiale che certifica le capacità dei baristi valutandone la... Poste italiane: aperte le selezioni per consulenti finanziariArezzo, 20 marzo 2026 – Poste Italiane ricerca in provincia di Arezzo laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Latte art, il Kimbo Training Center ospita la seconda tappa del Campionato Lags; The LAGS Battle al Kimbo Training Center: podio tutto femminile nella Latte Art; Kimbo Training Center, The LAGS Battle Napoli: trionfo femminile alla Vortex Arena; World Latte Art Championship 2026: vince il taiwanese Bala, Stefano Cevenini non entra in finale. The LAGS Battle al Kimbo Training Center: podio tutto femminile nella Latte ArtThe LAGS Battle al Kimbo Training Center di Napoli si chiude con un podio tutto femminile e il debutto del Throwdown per baristi emergenti ... horecanews.it PREMI E RICONOSCIMENTI - The LAGS Battle al Kimbo Training Center: podio tutto femminile nella Latte Art #TheLAGSBattle #LatteArt #Horeca #Foodservice x.com Due nuove sedi completamente rinnovate, la passione e la professionalità di sempre: @diemmeacademy da oggi anche a #Pavia e #frosinone Dai un’occhiata al calendario: i primi corsi di #Barista e #LatteArt sono pronti a partire in tutte le sedi!!! Scorri il ca facebook