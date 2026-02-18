Il Kimbo Training Center ha ottenuto il titolo di primo e unico LAGS Certification Point nel Sud Italia. Questa certificazione, riconosciuta a livello mondiale, valuta le abilità dei baristi nella decorazione del caffè con la tecnica della Latte Art. Oggi, il centro offre corsi specializzati per migliorare le competenze tecniche e creative, con sessioni pratiche e dimostrazioni dal vivo. La certificazione si basa su sei livelli, identificati da colori diversi, che attestano il grado di perfezionamento raggiunto. La scelta di Kimbo mira a elevare gli standard del settore locale.

Il LAGS sta per “Latte Art Grading System” ed è un sistema strutturato a livello mondiale che certifica le capacità dei baristi valutandone la competenza tecnica e creativa nella decorazione delle bevande di caffetteria con la tecnica della Latte Art, in sei livelli consecutivi detti “grading”, caratterizzati ognuno da un diverso colore: Bianco, Arancio, Verde, Rosso, Nero e Oro. Progettato e costruito all'interno dell'area che accoglie da sempre lo storico stabilimento industriale del Caffè di Napoli, tra Scampia e Melito di Napoli, il Kimbo Training Center, partner di L' Il 2026 segna anche l'inizio di un nuovo capitolo: l'anno in cui il Per tutti gli aggiornamenti sui corsi, gli approfondimenti e le nuove iniziative del Kimbo Training Center è possibile consultare il sito ufficiale Kimbo al link: La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Kimbo Spa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Il Kimbo Training Center diventa il primo e unico LAGS Certification Point del Sud Italia

Leggi anche: Comunicato Stampa: 7 nuovi prestigiosi Award a Kimbo dalla Guida Caffè e Torrefazioni d'Italia 2026 del Gambero Rosso

Comunicato Stampa: Kimbo annuncia la partnership con Gambero Rosso, dalla Guida alle AcademyKimbo annuncia una nuova partnership con Gambero Rosso, coinvolgendo la Guida alle Academy.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.