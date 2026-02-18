Comunicato Stampa | Il Kimbo Training Center diventa il primo e unico LAGS Certification Point del Sud Italia
Il Kimbo Training Center ha ottenuto il titolo di primo e unico LAGS Certification Point nel Sud Italia. Questa certificazione, riconosciuta a livello mondiale, valuta le abilità dei baristi nella decorazione del caffè con la tecnica della Latte Art. Oggi, il centro offre corsi specializzati per migliorare le competenze tecniche e creative, con sessioni pratiche e dimostrazioni dal vivo. La certificazione si basa su sei livelli, identificati da colori diversi, che attestano il grado di perfezionamento raggiunto. La scelta di Kimbo mira a elevare gli standard del settore locale.
Il LAGS sta per "Latte Art Grading System" ed è un sistema strutturato a livello mondiale che certifica le capacità dei baristi valutandone la competenza tecnica e creativa nella decorazione delle bevande di caffetteria con la tecnica della Latte Art, in sei livelli consecutivi detti "grading", caratterizzati ognuno da un diverso colore: Bianco, Arancio, Verde, Rosso, Nero e Oro. Progettato e costruito all'interno dell'area che accoglie da sempre lo storico stabilimento industriale del Caffè di Napoli, tra Scampia e Melito di Napoli, il Kimbo Training Center
