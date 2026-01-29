La scomparsa del professor Angelo Fuschetto | il cordoglio del presidente della Provincia di Benevento

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha manifestato il suo cordoglio per la scomparsa del professore Angelo Fuschetto. Lombardi ha espresso vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità, sottolineando quanto Fuschetto fosse stimato e apprezzato. La notizia ha colpito profondamente quanti lo conoscevano, lasciando un vuoto nel mondo accademico e tra i cittadini.

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha espresso il cordoglio suo personale e del Consiglio Provinciale tutto per la scomparsa del prof. Angelo Fuschetto, professore, giornalista, saggista, collaboratore con numerosi scritti della Rivista dell'Ente "La Provincia sannita", insignito dalla stessa Provincia, per la sua intensa e pluridecennale attività pubblicistica, del Premio "Il Gladiatore sannita", ricordandone la passione per gli studi ed i libri, l'amore per la sua terra e la sua comunità del Fortore, concretizzatosi in numerose iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue testimonianze artistiche, storiche, culturali e monumentali.

