Durante l’ultima riunione della commissione Bilancio, il rendiconto 2025 del Comune di Latina è stato approvato all’unanimità. La gestione finanziaria ha portato a un bilancio in crescita di circa 2 milioni di euro, segnando un risultato positivo rispetto agli anni precedenti. La discussione si è concentrata anche sulla lotta all’evasione fiscale, una delle priorità per il miglioramento della situazione economica del territorio.

La gestione finanziaria del Comune di Latina ha registrato un passo avanti decisivo durante l’ultima seduta della commissione Bilancio, dove il rendiconto relativo all’esercizio 2025 è stato approvato in modo unanime dai componenti presenti. L’incontro ha segnato anche l’esordio ufficiale di Rodà nel ruolo di assessora competente per la materia, che ha presentato i dati insieme al dirigente Vicaro, delineando una traiettoria di stabilità economica per l’amministrazione locale. L’andamento dei conti e la sfida della riscossione tributaria. I numeri presentati durante la discussione tecnica evidenziano una gestione che punta alla tenuta strutturale dell’ente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latina: bilancio in crescita di 2 milioni, sfida l’evasione

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