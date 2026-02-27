Ok al bilancio di previsione Il recupero dell’evasione mitiga la crescita delle spese

Il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, definendo così le linee guida del bilancio di previsione per i prossimi tre anni. La decisione arriva in un momento in cui si punta a contenere le spese grazie a interventi mirati sul recupero dell’evasione fiscale. L’atto è stato discusso e approvato durante l’ultima seduta di mercoledì sera.

Via libera in Consiglio comunale, mercoledì sera, alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, un passaggio che di fatto fotografa l’assetto del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Il dato politico di fondo è chiaro: nessun cambiamento alle tariffe. Le imposte locali, così come spiegato in Aula dall’assessore Simone Piacentini (nella foto) restano stabili e l’impianto delle entrate continua a poggiare sulle due colonne principali, circa 11 milioni di euro di Imu e poco meno di 8 milioni legati alla Tari. Il perimetro del bilancio però cresce. La spesa complessiva si allarga fino a sfiorare i 56 milioni di euro, rispetto ai circa 53 precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Niente aumenti delle tasse comunali e lotta all'evasione, Rimini approva il bilancio comunale di previsioneNell’ultima seduta dell’anno il Consiglio Comunale con 20 voti favorevoli e 9 contrari ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/28.

