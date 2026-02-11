Donazioni di organi e tessuti | i dati degli ospedali di Lecco e Merate

Questa mattina l’Asst Lecco ha reso noti i dati sulle donazioni di organi e tessuti nei due ospedali di Lecco e Merate. Nel 2025, i prelievi sono aumentati e si sono registrate nuove possibilità di trapianto. La direzione dell’ospedale sottolinea che il numero di donazioni è in crescita e che si lavora per migliorare ulteriormente le procedure.

Il COP - Coordinamento ospedaliero di Procurement - dell’Asst Lecco presenta il bilancio dell’attività di prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto relativo all’anno 2025, che evidenzia risultati significativi e alcuni elementi di riflessione di rilievo per il futuro. Nel corso del 2025.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Lecco Merate Donazione di organi e tessuti, in città organizzato un incontro con la comunità musulmana Questa mattina a Ferrara si è svolto un incontro con la comunità musulmana per parlare di donazione di organi e tessuti. La classifica degli ospedali di Bari e provincia: i dati e i numeri. Eccellenza ortopedia a Monopoli Ecco una panoramica dei principali risultati del Rapporto Agenas Pne 2025, che analizza la qualità delle strutture sanitarie a Bari e provincia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lecco Merate Argomenti discussi: Policlinico di Monserrato, due donazioni multiorgano; Un trapianto che cambia la vita, ma troppi dicono no alla donazione di organi; Donazioni di organi in Veneto: cresce il rifiuto, Pasqualon presenta una mozione per invertire la tendenza; Dinesh muore al policlinico Umberto I: i parenti danno l'ok alla donazione degli organi dallo Sri Lanka. Donazioni di organi e tessuti: i dati degli ospedali di Lecco e MerateIl Coordinamento ospedaliero di procurement COP di Asst Lecco ha presentato il bilancio dell’attività di prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto relativo all’anno 2025: risultati significati ... leccotoday.it Donazione di organi, quanti bresciani sono pronti a dire sì: la lista dei 20 comuni top e flopI dati sulle dichiarazioni di volontà mostrano un territorio tutt’altro che uniforme, con comuni dove i consensi superano il 90% e altri in cui prevalgono le opposizioni. Dossier ha analizzato oltre m ... bresciatoday.it Donazioni di organi in calo: il Veneto rischia, Pasqualon propone nuove misure - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.