L' associazione degli amministratori di condominio sulla crisi idrica | La prudenza non è esagerazione ma un obbligo di legge

Un rappresentante dell’associazione degli amministratori di condominio ha commentato la crisi idrica che ha colpito la zona di Pescara e provincia, sottolineando che la prudenza nelle misure di tutela della salute non è un’esagerazione ma un obbligo previsto dalla legge. L’avvocato Stefania Centorame, responsabile provinciale dell’associazione, ha affermato che adottare precauzioni in questa situazione è necessario per rispettare le norme e garantire la sicurezza dei cittadini.

“La tutela della salute non è ‘esagerazione’, ma un obbligo di legge”. È la posizione dell’avvocato Stefania Centorame, responsabile provinciale Abiconf, l'Associazione amministratori di condominio – Confcommercio, che interviene sull’emergenza idrica che ha interessato Pescara e provincia.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate "L’acqua non è merce, ma diritto universale". Sinistra per Urbino in campo sulla crisi idricaIl recente dibattito sulla gestione delle risorse idriche nella nostra provincia fa intervenire sul tema anche Sinistra per Urbino, fortemente... Leggi anche: Confedilizia-Federcasa, intesa per formare amministratori di condominio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Acqua a Milano, arriva la linea prioritaria per i condomini: cosa cambia per i guasti e le bollette; Webinar gratuito ANAPI sulle esigenze degli amministratori di condominio e sul ruolo del revisore condominiale; Il Comune di Mirano è Bandiera Sostenibile 2026; Tutti a bordo, costituita l’associazione degli operatori della mobilità e dei trasporti di Gallipoli. Confcommercio Asti, nasce Assoamministratori, l’Associazione amministratori di condominioUna nuova voce per gli amministratori di condominio del territorio. Nasce in Confcommercio Assoamministratori, l’associazione che punta a rappresentare e ... atnews.it Anaci, Vetrugno e Lasinio nel direttivo regionale degli amministratori condominialiChiavari – Il Tigullio è particolarmente ben rappresentato, nel nuovo organigramma di Anaci Liguria, l’associazione degli amministratori condominiali di cui è confermato presidente Andrea Busanelli. ilsecoloxix.it riflessione dell'Associazione Pietraserena di Siena sull'assemblea degli azionisti di Mps facebook L'associazione di volontariato altoatesina dedicata alle cardiopatie infantili attualmente sta seguendo 270 famiglie. @TgrRai #IoseguoTgr x.com