Confedilizia-Federcasa intesa per formare amministratori di condominio

La gestione degli alloggi pubblici si fa più professionale. Confedilizia e Federcasa hanno firmato un accordo per formare meglio gli amministratori di condominio che lavorano negli edifici di edilizia residenziale pubblica. La decisione arriva durante una conferenza a Napoli, spiegando l’importanza di aggiornamenti costanti e competenze specializzate per chi si occupa di questi immobili.

La gestione dei condominii richiede competenze sempre più qualificate e costantemente aggiornate. Con questa consapevolezza, Confedilizia ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Federcasa per la formazione degli amministratori condominiali operanti negli enti di edilizia residenziale pubblica, nel corso della Conferenza organizzativa che si è svolta a Napoli. Lo comunica una nota. I contenuti formativi riguarderanno ambiti operativi essenziali, quali la gestione delle assemblee, le procedure di appalto, la programmazione e il controllo dei lavori, nonché gli adempimenti normativi e fiscali. Le attività saranno realizzate su tutto il territorio nazionale e si inseriscono in una prospettiva di collaborazione strutturata e continuativa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

