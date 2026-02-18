L’acqua non è merce ma diritto universale Sinistra per Urbino in campo sulla crisi idrica

Sinistra per Urbino ha preso posizione sulla crisi idrica, accusando le autorità di non aver affrontato adeguatamente la situazione. La causa, secondo il movimento, è la cattiva gestione delle risorse, che mette a rischio l’approvvigionamento di acqua per le comunità locali. La preoccupazione si concentra soprattutto sui bacini del Metauro e del Candigliano, che forniscono l’80% delle risorse idriche della zona. Recentemente, i livelli delle acque sono scesi drasticamente, rendendo difficile l’approvvigionamento quotidiano.

Il recente dibattito sulla gestione delle risorse idriche nella nostra provincia fa intervenire sul tema anche Sinistra per Urbino, fortemente preoccupata per una situazione "che denunciamo da tempo: la crisi idrica è reale e colpisce un territorio che dipende per circa l’80% dalle acque superficiali del Metauro e del Candigliano". Il gruppo politico è però contrario alla vecchia ricetta delle grandi opere, come un nuovo invaso appenninico, costoso e ad alto impatto ambientale: "È una scelta sbagliata e pericolosa – dicono – che rischia di trasformare un problema collettivo in un’occasione di profitto per pochi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

