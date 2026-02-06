Riabilitazione a Montecatone | come l’assistenza sanitaria migliora la qualità della vita dei pazienti

Montecatone diventa un punto di riferimento internazionale per la riabilitazione dei pazienti con lesioni alla colonna vertebrale. La struttura toscana, piccola ma di grande efficacia, aiuta i pazienti a riappropriarsi della loro vita quotidiana. Sono già tanti coloro che, grazie ai programmi di assistenza, migliorano mobilità e autonomia. La città si sta preparando ad accogliere ancora più persone in cerca di speranza e ripresa.

Montecatone, piccola città toscana con un grande segreto: la sua struttura riabilitativa è ormai un modello internazionale per il miglioramento della qualità della vita nei pazienti con lesioni della colonna vertebrale. È una storia che comincia con un dato: 1900 pazienti, 25 anni di lavoro, 1000 interventi. Ma soprattutto, è una storia di persone, di esperienze, di un processo che andava oltre la sola cura medica. La novità, però, sta nella consapevolezza di una nuova dimensione della riabilitazione: la qualità della vita. È questo il tema centrale del nuovo studio pubblicato sulla rivista internazionale *Healthcare* e condotto in collaborazione con l'Università di Bologna, all'interno di un laboratorio che ormai da anni si pone l'obiettivo di andare oltre la funzionalità fisica.

