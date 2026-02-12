Dopo due morti e circa 4 mila arresti, l’Ice si ritira da Minneapolis. Trump ha deciso di chiudere l’operazione Metro Surge, annunciando il ritiro quasi completo degli agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement dalla città. L’annuncio è arrivato dal “zar dei confini” Tom Homan, che ha confermato la fine dell’intervento e la sospensione delle operazioni sul territorio.

Lo “zar dei confini” Tom Homan ha annunciato la conclusione dell’operazione Metro Surge a Minneapolis e il conseguente ritiro dalla città della quasi totalità degli agenti federali dell’ Immigration and Customs Enforcement (Ice). «C’erano alcuni problemi qui e li abbiamo risolti. Abbiamo avuto un grande successo con questa operazione e stiamo lasciando il Minnesota più sicuro», ha dichiarato Homan, precisando che ci sono stati 4 mila arresti, di cui nessuno «in chiese, ospedali o scuole elementari». Durante la massiccia operazione antimmigrazione – scattata a dicembre – sono morte due persone, che stavano manifestando contro l’operato di Ice e Border Patrol, la polizia di frontiera: Renée Good, uccisa a colpi di pistola il 7 gennaio, e Alex Pretti, che ha subito la stessa sorte il 24 gennaio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dopo due morti e 4 mila arresti Trump archivia l’operazione dell’Ice a Minneapolis

Approfondimenti su Minneapolis Operazione

Dopo il caos a Minneapolis, Donald Trump ha annunciato un passo indietro sulla gestione dell’ICE, in risposta alle proteste e alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica negli Stati Uniti.

In risposta alle recenti proteste a Minneapolis, Donald Trump ha annunciato un possibile ripensamento sulla gestione delle operazioni dell’ICE in Minnesota.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Minneapolis Operazione

Argomenti discussi: Valanghe a Solda: due morti e un ferito lieve, ricerche concluse; Padre e madre si uccidono con i due figli autistici. Abbandonati dal sistema: morti anche i cani di famiglia; Lucca, il monossido di carbonio uccide una famiglia: trovati morti padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. Casa sequestrata, si indaga sulla caldaia; Travolti da valanghe, quattro morti in Trentino e Valtellina. Scalatore perde la vita incastrato sotto il ghiaccio a Cogne.

Bari, edificio crolla dopo un’esplosione ad Adelfia: morti due anzianiLo scoppio, causato da una bombola di gas, avrebbe provocato il cedimento del solaio. Una coppia di anziani, rispettivamente 89 e 93 anni, sono morti a seguito del crollo. Sul posto sono intervenuti i ... tg24.sky.it

Dopo la doppia tragedia, via Milano ricorda i due clochard mortiIl quartiere ha ospitato una cerimonia in memoria di Azat Tashbayev e Alessandro Rosso, morti in due parchi cittadini la scorsa settimana ... giornaledibrescia.it

È UN MEDIATORE TRA IL MONDO DEI VIVI E QUELLO DEI MORTI, PUO’ DIVENTARE BENEVOLO, DISTRUTTIVO O NON DEGNO DI ESSERE RICORDATO. ECCO LA METAMORFOSI DEL DEFUNTO DOPO LA MORTE. In tante culture si crede che gli spirit - facebook.com facebook