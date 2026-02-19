Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca rimette il mandato dopo le polemiche su Milano-Cortina

Paolo Petrecca lascia il ruolo di direttore di Rai Sport dopo le polemiche sulla copertura di Milano-Cortina. La decisione arriva in seguito alle critiche dei telespettatori, che hanno contestato la qualità delle trasmissioni e la gestione delle news sportive. Petrecca ha deciso di dimettersi e ha consegnato il mandato all’amministratore delegato Giampaolo Rossi. La sua uscita avverrà al termine delle Olimpiadi invernali, che rappresentano l’ultimo grande evento in programma sotto la sua guida. La scelta mira a favorire un nuovo corso nella direzione dei contenuti sportivi.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai. Il passo indietro di Petrecca - appreso da fonti Rai - è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.