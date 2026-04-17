L' Arpa Abruzzo al lavoro sulla potabilità dell' acqua | Nel pomeriggio i risultati delle nuove analisi

L'Arpa Abruzzo sta portando avanti controlli sulla qualità dell'acqua nel Pescarese e nel Chietino, a seguito di un intervento sulla rete idrica. I risultati delle analisi sono attesi nel primo pomeriggio di venerdì 17 aprile e forniranno dettagli sulla potabilità dell'acqua nelle aree interessate. Le analisi sono state programmate per verificare eventuali variazioni dopo i lavori di manutenzione.