Il mistero della polvere biancastra a Capaci e Isola in arrivo i risultati delle analisi dell' Arpa

A Capaci e Isola delle Femmine sono state segnalate delle polveri bianche e grigie che si depositano sui parabrezza delle auto, con le prime segnalazioni che risalgono a fine dicembre. La presenza di questa sostanza ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, mentre le autorità hanno avviato analisi per identificare la composizione e le eventuali cause. I risultati delle analisi dell'Arpa sono attesi a breve.

Si posa sulle auto e sui vetri delle finestre. Interrogazione all'Ars del deputato del Pd Giambona che ha anche chiesto audizione in quarta commissione. Cresce la preoccupazione, ma i sindaci invitano alla cautela: "Aspettiamo le verifiche scientifiche". L'esito nelle prossime ore Le prime segnalazioni a Isola delle Femmine risalgono a fine dicembre. Ma pian piano quella polvere (bianca per alcuni, grigia per altri) che si deposita sui parabrezza delle auto è diventata uno spauracchio. Anche se al momento le centraline di Arpa Sicilia sembrano escludere criticità, un'analisi più approfondita è in corso e nelle prossime ore, con tutta probabilità, saranno pronti i risultati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Polvere biancastra su auto e finestre a Capaci e Isola, residenti preoccupati per la salute: chiesta verifica all'ArpaEntrambi i sindaci si sono rivolti all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sollecitando indagini sul fenomeno.

"Polvere bianca sul territorio di Isola e Capaci, siamo preoccupati"L'associazione Liberamente Isola ha fatto analizzare dei campioni di quella polvere ed i risultati sono molto preoccupanti, contiene idrocarburi,...

Contenuti e approfondimenti su Il mistero della polvere biancastra a...

Polvere grigiastra tra Isola e Capaci, Giambona chiede audizione in Commissione Territorio e AmbienteQuella della polvere grigiastra segnalata tra Isola delle Femmine e Capaci è ormai una vicenda che ha assunto una dimensione nazionale. Per questo ho presentato una interrogazione parlamentare ... teleoccidente.it

Polvere bianca tra Isola e Capaci: Aria irrespirabile e danni alle autoPALERMO – Una fitta patina bianca, collosa e difficile da rimuovere. Una strana polvere bianca viene segnalata da diversi giorni nella zona tra Isola delle Femmine e Capaci, in provincia di Palermo. I ... livesicilia.it