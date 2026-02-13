il libro possibile festeggia a londra i 25 anni

Il Libro Possibile, il festival culturale nato in Puglia, ha festeggiato i suoi 25 anni con una tappa a Londra, organizzata per il secondo anno consecutivo in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura.

“Il Libro Possibile“, il festival culturale made in Puglia, taglia il traguardo dei 25 anni e celebra l’anniversario con la tappa internazionale di Londra, organizzata per il secondo anno consecutivo in collaborazione con l’ Istituto Italiano di Cultura di Londra. Il programma è stato illustrato alla Borsa Internazionale del turismo, chiusa ieri in Fiera Milano. Presenti anche due ospiti che hanno annunciato le loro prossime pubblicazioni. La scrittrice iraniana Pegah Moshir Pour che sta per pubblicare La stanza delle donne (Garzanti) e Paolo Cottarelli con L’economia spiegata a tutti. Tutto quello che dovremmo sapere sul denaro e su come muove il mondo, entrambi in uscita ad aprile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

Pegah Moshir Pour che sta per pubblicare La stanza delle donne (Garzanti) e Paolo Cottarelli con L'economia spiegata a tutti. Tutto quello che dovremmo sapere sul denaro e su come muove il mondo, entrambi in uscita ad aprile.

