L’aria in Italia è sempre più inquinata | i dati del primo trimestre 2026 sono scioccanti

I dati del primo trimestre 2026 mostrano un aumento dei livelli di inquinamento atmosferico nelle città italiane. Le rilevazioni indicano che le concentrazioni di particolato e altri agenti inquinanti superano frequentemente i limiti stabiliti dalle normative europee. Le autorità sono intervenute in diverse aree per monitorare la qualità dell’aria e adottare misure di emergenza. La situazione preoccupa sia le istituzioni che i cittadini, sempre più consapevoli dei rischi per la salute.

Tira sempre una brutta aria in città. E’ quanto risulta dai dati del primo trimestre 2026 appena pubblicati da Isde Italia in collaborazione con l’Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile di Kyoto Club e Clean Cities Campaign, che monitora la qualità dell’aria attraverso 58 centraline di traffico e di fondo urbano in 27 città, utilizzando i dati delle reti regionali ARPAAPPA. Vediamoli in estrema sintesi, con riferimento ai vari inquinanti riscontrati in questo periodo, iniziando dal particolato (PM 10 e PM 2,5) e cioè dalle particelle che si formano nell’aria e possono avere conseguenze, anche gravi, per la nostra salute. Le situazioni più...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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