A Roma aria sempre più inquinata l'appello del Comune | Usate meno la macchina

Roma registra un aumento dell’inquinamento atmosferico, causato dall’incremento del traffico veicolare e dalla crescita delle emissioni. I dati di Arpa Lazio segnalano un peggioramento della qualità dell’aria, soprattutto nelle zone centrali e nelle ore di punta. Il Comune invita i cittadini a ridurre l’uso dell’auto e a preferire mezzi alternativi. Intanto, aumentano i controlli per verificare il rispetto delle norme ambientali. La situazione richiede interventi immediati.

I dati di Arpa Lazio fanno prevedere un peggioramento nella qualità dell'aria a Roma. Il Campidoglio risponde chiedendo ai cittadini di usare meno l'auto e con più controlli.