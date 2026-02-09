L’Italia ha fatto un passo avanti nei mercati internazionali. Nei dati del terzo trimestre del 2025, il nostro paese supera Giappone e Corea del Sud nell’export, secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’OCSE. Una crescita che sorprende, vista la posizione di partenza, e che potrebbe influenzare le scelte di politica economica nei prossimi mesi.

L’Italia ha scalato le classifiche globali dell’export, superando Giappone e Corea del Sud nel terzo trimestre del 2025, secondo i dati OCSE recentemente pubblicati. Questo successo, che consolida il quarto posto del paese tra i maggiori esportatori mondiali, è in parte attribuibile all’aumento degli scambi commerciali con gli Stati Uniti, un fenomeno definito “effetto Trump”, mentre Francia e Germania superano la Cina nell’export di servizi. Un vento di ottimismo soffia sull’economia europea, e l’Italia ne è uno dei principali beneficiari. I dati OCSE del terzo trimestre 2025, resi noti in data odierna, delineano un quadro decisamente positivo per l’Unione Europea, con un surplus commerciale in crescita costante negli ultimi tre trimestri.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su OCSE Report

Nel terzo trimestre del 2025, i dati Istat evidenziano una riduzione degli occupati e un calo del tasso di disoccupazione al 6,1 per cento.

La premier Giorgia Meloni intraprende una visita ufficiale in Oman, Giappone e Corea del Sud, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e questi paesi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su OCSE Report

Argomenti discussi: Dati OCSE 2026 mostrano disparità nell’accesso alle cure per il diabete in Europa.

Pubblicati i dati OCSE del terzo trimestre: l’Italia sorpassa Giappone e Corea, perché è un trionfo per l’export europeoI dati commerciali OCSE del terzo trimestre 2025 sono stati pubblicati e dipingono un quadro straordinariamente positivo per l’Europa e, in particolare, per l’Italia. Il surplus commerciale dell’Union ... strettoweb.com

Oxfam, nel 2024 aiuto pubblico globale, -7,1% secondo l'OcseNel 2024 l'aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) da parte dei Paesi ricchi è calato del 7,1%, con un taglio di oltre 11 miliardi di dollari. In Italia allo stesso tempo è aumentato del 6,7% in termini ... ansa.it

Pubblicati i dati relativi alla classifica di Legambiente sui Comuni Ricicloni 2025. Petrosino è tra i migliori Comuni siciliani per la raccolta differenziata con l'86.5%, la più alta in provincia di trapani e al quinto posto tra i comuni costieri di tutta la Sicilia. M facebook

#Statistiche #6febbraio pubblicati nella Base Dati Statistica BDS del sito #Bankitalia i dati su “Le riserve ufficiali della Banca d’Italia” e “Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia” aggiornati a gennaio 2026. Per visualizzare i dati #leggiqui bit.ly/3Y7SMLH x.com