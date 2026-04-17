L' arcivescovo Lorefice | Papa Leone non parla a Trump da politico ma da testimone Vangelo

L'arcivescovo ha spiegato che il Papa Leone si rivolge al Presidente degli Stati Uniti non come un politico, ma come testimone del Vangelo. La sua comunicazione, secondo l'arcivescovo, si distingue per un tono e un contenuto che riflettono valori religiosi piuttosto che considerazioni politiche. Questa differenza si nota nel modo in cui il Papa si rivolge a figure pubbliche di grande rilievo, mantenendo un approccio che privilegia il messaggio spirituale.

“Papa Leone non parla e non risponde al Presidente degli Stati Uniti come un uomo politico si rivolge a un altro. Papa Leone parla da testimone del Vangelo, da disarmato annunciatore delle Beatitudini". Lo ha detto l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, intervenendo alla Facoltà.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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