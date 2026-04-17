L'arbitro reagisce con rudezza al bacio di un calciatore in campo | Mohamed Kabil lo scaccia via

Un video che sta circolando sui social mostra un arbitro egiziano, Mohamed Kabil, mentre reagisce in modo deciso a un gesto di affetto da parte di un calciatore durante una partita. Dopo aver concesso un gol, il calciatore si avvicina e lo bacia, ma l’arbitro lo scaccia via con fermezza. La scena si è diffusa rapidamente online, attirando l’attenzione di molti utenti.

È diventato virale il video di un arbitro egiziano, Mohamed Kabil, che dopo aver concesso un gol ha ricevuto un bacio da un calciatore in campo. Lo ha allontanato subito con sconcerto e rudezza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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