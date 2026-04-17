Dopo 17 anni dal terremoto, il Teatro San Filippo torna ad aprire le sue porte. L’edificio, riconosciuto per il suo valore architettonico, rappresenta un punto di riferimento culturale per la città. La riapertura si inserisce nel programma della città come Capitale della Cultura 2026. Il teatro è noto anche per essere stato il luogo della canzone “Domani”.

Il complesso barocco San Filippo di metà Seicento torna alla città a 17 anni dal sisma. Grande attesa per il ritorno a fine anno del teatro comunale A 17 anni dal sisma, riapre il Teatro San Filippo, un presidio culturale di grande pregio architettonico, un luogo del cuore per tutti gli aquilani. L’evento di inaugurazione - che si è tenuto oggi alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il direttore Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, Alessandro Tortorella, gli artisti Caterina Caselli, Giuliano Sangiorgi e Lorenzo “Jovanotti”, in collegamento da remoto - è un momento centrale del programma dell’Aquila Capitale della Cultura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Aquila Capitale della Cultura 2026: riapre il San Filippo, il teatro della canzone “Domani”

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A 17 anni dal #terremoto dell'Aquila, ora capitale della Cultura 2026, il teatro San Filippo ha riaperto ufficialmente le porte, alla presenza del ministro Giuli. In videocollegamento ha partecipato anche #Jovanotti che nel 2009 con Caterina Caselli, Mario Pagani - facebook.com facebook

17 anni dopo il #terremoto dell'Aquila, ora capitale della Cultura 2026, il teatro San Filippo ha riaperto ufficialmente, alla presenza del ministro Giuli. Al #GR1 le parole di #Jovanotti, che fu coautore del brano "Domani" e i cui proventi hanno contribuito al recup x.com