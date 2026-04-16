L’Aquila ha riaperto il Teatro San Filippo, simbolo della ripresa culturale dopo il terremoto del 2009. Il sindaco ha partecipato all’inaugurazione ufficiale, che rappresenta un passo importante nel processo di ricostruzione della vita artistica della città. La riapertura del teatro permette di riprendere attività teatrali e culturali che erano state sospese per lungo tempo. La struttura, dopo lavori di restauro, torna a essere un punto di riferimento nel panorama culturale locale.

Il sindaco dell’Aquila ha ufficialmente inaugurato il Teatro San Filippo, segnando un passaggio fondamentale per la ricostruzione culturale della città dopo il sisma del 2009. L’evento non rappresenta soltanto il completamento di un cantiere fisico, ma la restituzione di un polo identitario che, fin dagli anni Settanta, ha modellato il tessuto sociale e artistico del territorio aquilano. La riapertura di questo spazio si inserisce in un percorso di rinascita che vede l’Aquila protagonista come Capitale italiana della Cultura 2026. Durante il discorso inaugurale, il primo cittadino ha sottolineato come il San Filippo sia un simbolo del domani, capace di offrire un punto d’appoggio solido in un presente che cerca ancora di guarire le ferite lasciate dalla tragedia che causò la perdita di 309 vite umane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila riparte: il Teatro San Filippo torna cuore della cultura

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