L' Aquila Capitale della Cultura 2026 Giuli | Ha vocazione eminente di rigenerazione culturale – Il video

L’Aquila è stata proclamata Capitale italiana della Cultura 2026, segnando un importante momento di riconoscimento per la città. Questa designazione evidenzia la vocazione di L’Aquila alla rigenerazione culturale e al rinnovamento urbano, confermando il suo ruolo come centro di storia, arte e tradizione. La città si prepara a valorizzare il proprio patrimonio e a promuovere iniziative culturali di rilievo nazionale, riacquistando così nuova fiducia e visibilità.

(Agenzia Vista) L'Aquila, 17 gennaio 2026 Dalla ricostruzione alla ribalta nazionale: L’Aquila è Capitale italiana della Cultura 2026. La città ha inaugurato un anno di oltre 300 iniziative culturali, tra mostre, spettacoli e progetti territoriali. La cerimonia ufficiale si è tenuta oggi presso l’Auditorium della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro della Cultura Alessandro Giuli, del sindaco Pierluigi Biondi e del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante l’evento, il sindaco Biondi ha donato al Presidente Mattarella la riproduzione anastatica della Bolla del Perdono emanata da Papa Celestino V, simbolo della storia e dell’identità culturale della città.🔗 Leggi su Open.online

L’Aquila capitale della cultura 2026. Giuli: “Giusto riconoscimento per una comunità che ha saputo rinascere”L’Aquila è stata nominata Capitale della Cultura 2026, un riconoscimento che celebra il percorso di rinascita della città.

L'Aquila Capitale della Cultura 2026, Giuli: Ha vocazione eminente di rigenerazione culturale

