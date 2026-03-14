Mi hanno rubato l' auto di cui da disabile non posso fare a meno aiutatemi | l' appello di Claudia e la solidarietà del sindaco

Una donna con disabilità ha denunciato il furto della sua auto, un mezzo essenziale per la sua autonomia quotidiana. L’appello è stato fatto pubblicamente, chiedendo solidarietà e assistenza. Il sindaco ha manifestato vicinanza alla donna, mentre la comunità si è mostrata disponibile a offrire supporto in questa situazione. La richiesta di aiuto è stata condivisa sui social e tra i cittadini.

Una nostra concittadina, Claudia Pizzo, ha bisogno del nostro aiuto. Claudia è una donna con disabilità e quell’auto è la sua autonomia. È ciò che le permette di muoversi, di vivere la sua vita quotidiana. Chi ha rubato quell’auto probabilmente non sa niente di tutto questo. O peggio, non gli interessa. Se avete visto qualcosa, se notate questa vettura in giro, segnalatelo subito alle forze dell’ordine o anche a me se vi risulta più facile. Lo ha scritto il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, lanciando un appello in favore di Claudia che ha chiesto aiuto dopo aver subito il furto della sua auto. L'auspicio è che, chiunque possa fornire informazioni utili al ritrovamento della vettura, collabori rivolgendosi alle autorità competenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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