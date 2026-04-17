L'app europea per verificare l'età ha dei grossi problemi | un hacker è riuscito ad aggirarla in due minuti
Un esperto di sicurezza informatica ha individuato falle nell'app europea per verificare l'età, poche ore dopo il suo annuncio ufficiale. La piattaforma, progettata per controllare l'età degli utenti sul web, può essere aggirata in appena due minuti, secondo quanto riferito dall’esperto. La scoperta mette in discussione l’efficacia del sistema, che era stato presentato come uno strumento affidabile per la tutela degli utenti online.
Poche ore dopo l'annuncio della Commissione Europea sull'arrivo di una nuova app per la verifica dell'età sul web, un esperto di sicurezza informatica ha scoperto una serie di falle nel sistema che permettono di aggirare i controlli in pochi semplici passaggi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
L’UE sta lavorando a un’app per verificare l’età sui social, von der Leyen: “Sarà come per le bevande alcoliche”L'UE lancia una nuova app per la verifica dell'età, ispirata al Green Pass, per proteggere i minori dai rischi della rete.
Siti per adulti, l’accesso all’app per la verifica dell’età richiede i documenti: il prototipo UEAbbiamo analizzato la documentazione della European Age Verification Solution, l'app che servirà per verificare l'eta sviluppata dalla commissione...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: L’Unione Europea ha annunciato un’app per verificare l’età degli utenti online; Divieto social a minori, von der Leyen: Pronta app per verifica età'; App Ue per verifica età minori: protezione e privacy sui Social; Social Media, Ursula Von der Leyen annuncia app per la verifica dell'età: Proteggiamo nostri figli.
L’app europea per verificare l’età ha dei grossi problemi: un hacker è riuscito ad aggirarla in due minutiPoche ore dopo l'annuncio della Commissione Europea sull'arrivo di una nuova app per la verifica dell'età sul web, un esperto di sicurezza informatica ... fanpage.it
L’Unione Europea ha annunciato un’app per verificare l’età degli utenti onlineLa presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato la creazione di un’app europea per verificare l’età degli utenti online. L’app servirà a soddisfare le regole previste dal Di ... ilpost.it
Al centro, c'è una possibile spedizione europea nello Stretto, per le attività di sminamento - facebook.com facebook
Difesa europea e Nato sono due concetti diversi, se non opposti. La Nato sta agli Usa come il Patto di Varsavia stava a Mosca. Ostinarsi a non capirlo ritarda solo la soluzione. x.com