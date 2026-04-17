Un'applicazione lanciata di recente ha subito un attacco hacker che ha compromesso il suo funzionamento in tempi molto rapidi. L'incidente si è verificato nel giro di poche ore dalla messa online e ha causato disservizi agli utenti. Le autorità competenti stanno indagando sulle modalità dell'intrusione e sui responsabili, mentre gli sviluppatori stanno lavorando per ripristinare il servizio e rafforzare le misure di sicurezza.

Probabilmente, è stato uno degli hackeraggi più veloci degli ultimi anni. Tanto veloce che potrebbe essere citato nel Guinnes dei primati. Con un banale gioco di parole, potremmo dire che si è trattato di un gioco da ragazzi. Solo due giorni fa Ursula Von der Leyen, aveva annunciato trionfalmente il lancio della nuova App europea, Age Verification, progettata per la verifica dell’età degli utenti che accedono alle piattaforme di social media e in meno di due minuti, come ha scritto Pavel Durov in un post su X, l’app è stata bucata, dimostrando tutta la sua fragilità. “Abbiamo la risposta – aveva commentato nel post la presidente della Commissione Europea decantando l’applicazione - perché la nostra App di verifica dell'età è tecnicamente pronta e presto disponibile per i cittadini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'app delle meraviglie di Ursula von der leyen? Non funziona

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