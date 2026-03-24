ursula von der leyen esorta stati uniti e iran a risolvere la crisi di hormuz

Ursula von der Leyen ha esortato Stati Uniti e Iran a risolvere la crisi di Hormuz. Parlando dopo la firma dell’accordo commerciale a Canberra, la presidente della Commissione Europea ha definito la situazione per l’approvvigionamento energetico globale “critica”, ribadendo come gli sforzi dell’Iran per bloccare la strategica via navigabile attraverso attacchi contro navi mercantili disarmate e infrastrutture critiche debbano essere condannati. In visita in Australia per la firma di un nuovo accordo di libero scambio, von der Leyen ha affermato che la fine della guerra è necessaria per fermare la crescente perturbazione economica globale: circa il 20% delle forniture mondiali di petrolio, infatti, transita attraverso lo stretto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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