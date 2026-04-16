Come il Green Pass L’annuncio di Ursula von der Leyen ufficiale anche in Italia

Ursula von der Leyen ha dichiarato che il ruolo dei genitori è quello di crescere i figli, non delle piattaforme digitali. La presidente della Commissione europea ha fatto questa affermazione in un momento in cui si discute di regolamentazione e responsabilità online. La sua frase si inserisce in un dibattito più ampio sulle influenze digitali e sulla tutela dei minori nel contesto delle nuove normative.

Ursula von der Leyen ha scelto le parole con cura: “È per i genitori crescere i propri figli. Non per le piattaforme”. E per mettere in pratica questo principio, la Commissione europea ha annunciato che l’app per la verifica dell’età è pronta. Non ancora disponibile sugli store — la distribuzione pubblica arriverà più avanti — ma tecnicamente completata, testata in sette Paesi europei, Italia compresa, e pronta a diventare il nuovo strumento con cui l’Ue intende proteggere i minori online. Il modello green pass applicato all’età. Chi ha vissuto la pandemia conosce già il meccanismo. Il certificato Covid digitale attestava l’avvenuta vaccinazione senza rivelare nulla sulla storia clinica del possessore.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Come il Green Pass”. L’annuncio di Ursula von der Leyen, ufficiale anche in Italia Notizie correlate “Come il green pass”: l’annuncio di Von Der Leyen, ora ufficiale anche in ItaliaLa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato la nuova applicazione Ue per la verifica dell’età online, definendola uno... Ursula von der Leyen, che firma «la madre di tutti gli accordi» con l'India anche grazie alla diplomazia degli abitiPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un green-pass per i social: arriva l'app Ue per la verifica dell'età. Von Der Leyen: Serve controllo, come per l'alcol; Il video della polemica: quando Giorgia Meloni era favorevole al Green pass; Social vietati ai minori, arriva l'app europea stile green pass. Come funziona; Vaccini bluff per ottenere il Green pass nel Fermano, nove minorenni prosciolti dal giudice. Green Pass al via in Italia: come funziona, come si richiedeMario Draghi ha firmato oggi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19, meglio conosciute come ... 01net.it Green pass, previste nuove certificazioni sanitarie digitali/ Conformi a specifiche tecniche europeeUn nuovo decreto prevede modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali come il Green Pass No al Green Pass, o forse sì. Con il decreto ... ilsussidiario.net Come il green pass. La Von Der Leyen annuncia…Altro… - facebook.com facebook